برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

السرطان على الصعيد العاطفى

السرطان على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>البحث الدائم عن أسباب تعلق عليها فشلك فى إنجاز المهام العملية المكلف بها، لا يعنى إلا فشلك فى العمل أو عدم القدرة على استغلال مهاراتك بشكل صحيح، وإن وجدت أن الأخطاء تتزايد ومبرراتك تتناقص فأعلم أنك تسير فى الطريق الخاطئ، وتحتاج إلى إعادة تصحيح مسارك فى العمل، قد لا تكتشف ذلك مبكراً، لكن المؤشرات كلها تقودك إلى ذلك.>التخلى عن الصفات التى تسبب إزعاج إلى شريك حياتك، مثل العناد أو التشبث بالرأى بالتأكيد ستؤثر على شكل العلاقة، التفاهم فى هذه المرحلة، أهم كثيراً من التوافق الكامل بين المشاعر، الطباع قادرة على تقوية المشاعر وجعلها أكثر ميولاً إلى الإيجابية، اختر الشكل الصحيح الذى يفضله شريك حياتك فى المعاملة.>الأزمات الصحية يمكن حلها بسهولة، فى حال وجود إرادة حقيقية من جانب الشخص نفسه، لكن التمتع بروح المرض الذى تسند إليها كثيراً من طاقتك السلبية على مختلف الأصعدة، سيضرك عاجلاً أن أجلاً، احذر من الدخول فى هذه الدائرة حتى لا تتفاقم مشكلاتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتفاعل مع مشكلته العملية بشكل سلبى جداً، يسند فيه جميع أخطائه إلى مبررات وهمية وحده من يقتنع بها، يحتاج إلى الدخول فى مرحلة الإفاقة من هذه الغفلة الزمنية التى تعصف به، حتى لا يجد نفسه أمام مشكلات جسيمة.