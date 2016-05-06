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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

على الصعيد المهنى


>البحث الدائم عن أسباب تعلق عليها فشلك فى إنجاز المهام العملية المكلف بها، لا يعنى إلا فشلك فى العمل أو عدم القدرة على استغلال مهاراتك بشكل صحيح، وإن وجدت أن الأخطاء تتزايد ومبرراتك تتناقص فأعلم أنك تسير فى الطريق الخاطئ، وتحتاج إلى إعادة تصحيح مسارك فى العمل، قد لا تكتشف ذلك مبكراً، لكن المؤشرات كلها تقودك إلى ذلك.

السرطان على الصعيد العاطفى


>التخلى عن الصفات التى تسبب إزعاج إلى شريك حياتك، مثل العناد أو التشبث بالرأى بالتأكيد ستؤثر على شكل العلاقة، التفاهم فى هذه المرحلة، أهم كثيراً من التوافق الكامل بين المشاعر، الطباع قادرة على تقوية المشاعر وجعلها أكثر ميولاً إلى الإيجابية، اختر الشكل الصحيح الذى يفضله شريك حياتك فى المعاملة.
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السرطان على الصعيد الصحى


>الأزمات الصحية يمكن حلها بسهولة، فى حال وجود إرادة حقيقية من جانب الشخص نفسه، لكن التمتع بروح المرض الذى تسند إليها كثيراً من طاقتك السلبية على مختلف الأصعدة، سيضرك عاجلاً أن أجلاً، احذر من الدخول فى هذه الدائرة حتى لا تتفاقم مشكلاتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتفاعل مع مشكلته العملية بشكل سلبى جداً، يسند فيه جميع أخطائه إلى مبررات وهمية وحده من يقتنع بها، يحتاج إلى الدخول فى مرحلة الإفاقة من هذه الغفلة الزمنية التى تعصف به، حتى لا يجد نفسه أمام مشكلات جسيمة.

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مصر 365

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