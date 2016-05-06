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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3 /5/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3 /5/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3 /5/2016

برج الثور على الصعيد المهنى
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ستواجه مشكلة كبرى فى المهارات الخاصة بك وستير ببطء شديد فى عملك ، ولكنك ستسير بخطى سريعة فى التكنولوجيا مما يجعلك تواجه الصعوبات ، فمن الأفضل أن تفكر بسرعة ، وتبدأ فى تعلم مهارة جديدة قد تساعدك على البقاء على قدم المساواة مع منافسيك ، وستجد نفسك فى التخطيط ولا تتردد فى طلب المساعدة من كبار السن فى الأمور الخاص بك .

على الصعيد العاطفى:
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أمامك تجربة جديدة من الأفضل عدم خوضها لأنه لا يمكن التعامل معها فأنت من الطيور الحرة التى لاتحب التقيد وهذه العلاقة ستكون باردة، وسيكون هناك استرجاع لبعض الذكريات من الحب الماضى الذى لا ينسى، و الانتقال هو السبيل الوحيد للخروج .

برج الثور على الصعيد الصحي:
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أنت بحاجة إلى الاسترخاء وهذا لايعنى النوم على الأريكة وتناول مجموعة من الأطعمة المرغوب فيها، ولكنك بحاجة إلى ممارسة بعض تقنيات الاسترخاء ورعاية جيدة من النظام الغذائى الخاص بك، أنت تحب الوجبات السريعة ، لكنها تُشعرك بالمرض ومن الازم أن تلقى نظرة فاحصة على صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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احترس قد يحاول منافسوك التحريض عليك باستمرار مع التخطيط السليم لإفشالك و التآمر ضدك، ولكنك ستواجه هذه المخططات بسهولة، وستقابل أنثى ستساعدك على إنجاز بعض المهام الخاصة بك ، وحاول أن تحدد دائرة معارفك حتى لا تتعرض لأزمات جديدة بحياتك.
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مصر 365

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