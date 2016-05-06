برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

تقابل تحديا جديدا فى العمل وتحاك مؤامرة ضدك فى الخفاء، احترس منها حتى لا تصبح فريسة سهلة لأعدائك.
على الصعيد العاطفى:
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تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، رغم رغبته الحقيقية فى مساعدتك، لا تغلق قلبك أمام الحب، وتقبل مساعدة الحبيب المخلص.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى
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صحتك البدنية فى أحسن حال، واظب على القيام بالتمارين الرياضية الفعالة، وياحبذا لو بدأت فى ممارسة رياضة
الجرى.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم صعب تقابل فيه عقبات بالعمل، وتشكو من غدر صديق بك.
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شبكةعيونالإخبارية
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