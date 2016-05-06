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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

على الصعيد المهنى
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تقابل تحديا جديدا فى العمل وتحاك مؤامرة ضدك فى الخفاء، احترس منها حتى لا تصبح فريسة سهلة لأعدائك.

على الصعيد العاطفى:
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تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، رغم رغبته الحقيقية فى مساعدتك، لا تغلق قلبك أمام الحب، وتقبل مساعدة الحبيب المخلص.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى
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صحتك البدنية فى أحسن حال، واظب على القيام بالتمارين الرياضية الفعالة، وياحبذا لو بدأت فى ممارسة الجرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم صعب تقابل فيه عقبات بالعمل، وتشكو من غدر صديق بك.

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مصر 365

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