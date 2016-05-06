نهال عهدى تتهم خادمة فلبينية وشريكها بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقتها

تعرضت مساء أمس شقة الإعلامية والسياسية نهال عهدى، للسرقة، وتقدم زوجها رجل الأعمال محمد مختار الرشيدى ببلاغ لقسم شرطة الدقى، أتهم فيه الخادمة الفلبينية "رايزا" بالسرقة.

وقالت نهال عهدى لليوم السابع أنها بعد أن تركت شقتها أمس صعد إلى الشقة شخص أوهم أمن العمارة بأنه سائق لزوجها محمد مختار الرشيدى، وأنه سيصعد إلى الشقة لإحضار بعد الأوراق له، حيث تبين أن هذا الشخص اتفق مع الخادمة على سرقة الشقة، وقاما الأثنان بسرقة الخزينة بما فيها من أموال ومشغولات ذهبية.

وأبدت نهال عهدى ثقتها فى قدرة رجال الشرطة على استرداد المسروقات والقبض على المتهمين، وقالت "لدينا ثقة كبيرة فى رجال الشرطة للتوصل إلى مكان الخادمة وشريكها، خاصة أن عمليات السرقة انتشرت فى الآونة الأخيرة، وسيكون القبض على المتهمين رسالة للجميع بأن الشرطة قادرة على حفظ الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون ".

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من محمد مختار الرشيدى بقيام خادمة فلبينية بسرقة شقتها و يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الواقعة و تحرر المحضر رقم 6938 جنح الدقى لسنة 2016



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الخادمة الفلبينية المتهمة بسرقة شقة نهال عهدى

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