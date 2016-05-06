"لعبة أطفال بوليسية" تتسبب فى أزمة بين دبلوماسى أمريكى وأمن مطار القاهرة

تسببت لعبة أطفال بوليسية فى أزمة بين دبلوماسى بالسفارة الأمريكية، قبل صعوده الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول، وذلك لرفض الأمن صعوده بها على متن الطائرة وطالبوه بضرورة وضعها فى أحد الحقائب الخاصة به.

وقالت مصادر، إنه أثناء سفر أحد أفراد السفارة الامريكية حاملا لعبة أطفال بوليسية تحتوى على كلبشات رفضت سلطات أفراد الأمن صعوده بها لأنها محظورة وطالبوه بوضعها فى حقيبته الخارجية وأنه لن يسمح له بالصعود على متن الطائرة بها.

وأضافت المصادر، أنه بالحديث مع مسؤول السفارة الامريكية تم إقناعه وترك اللعبة ولم يسافر بها إلى إسطنبول .