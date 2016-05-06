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سلطات المطار تحبط تهريب ٣ ألاف قطعة طبية قادمة من أمريكا

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سلطات المطار تحبط تهريب ٣ ألاف قطعة طبية قادمة من أمريكا سلطات المطار تحبط تهريب ٣ ألاف قطعة طبية قادمة من أمريكا

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب ٣ ألاف قطعة طبية تستخدم كمستلزمات علاج الأسنان، مع مدرس مساعد في كلية طب أسنان لدي وصوله من أمريكا.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة “لوفتهانزا” القادمة من فرانكفورت، اشتبه أحمد علي السيد رئيس وردية الجمرك في الراكب.

وبتفتيش الراكب عثر معه علي المضبوطات ، والتي تضم٣ ألاف قطعة طبية تستخدم في تركيب وعلاج تقويم الأسنان، و أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية بجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمرك ، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطبيب المهرب.

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