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الداخلية التونسية تعلن تفكيك خليتين إرهابيتين

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الداخلية التونسية تعلن تفكيك خليتين إرهابيتين الداخلية التونسية تعلن تفكيك خليتين إرهابيتين

أرشيفية

أعلنت الداخلية التونسية ،اليوم الخميس، عن تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تدعمان وتسندان المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبال الكاف، وبايعتا تنظيم عقبة بن نافع الإرهابي، وذلك في أحد أحياء مدينة الكاف.

وقالت الداخلية التونسية إن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، وبتنسيق مع إقليم الحرس الوطني بالكاف، فككت هاتين الخليتين.

وأشارت الداخلية إلى أن الخلية الأولى تتكون من 5 أشخاص تولوا عملية تمويل الجماعات المتحصنة في الجبال، عبر إيصال المؤونة والمواد الغذائية لسفح الجبال.

وتتكون الثانية من 4 أشخاص تتخصص في “الرصد والتصفية”، وتقوم برصد النقاط العسكرية والأمنية وشخصيات ومقرات أحزاب من أجل استهدافها

وأكدت الداخلية أنها ضبطت  كمية من المواد المتفجرة لدى هذه الخلية، كانت تخطط لاستخدامها في هجمات إرهابية.

 

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