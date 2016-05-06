ضبط 4 طلقات مع رجل أعمال مصرى قبل صعوده للطائرة‎

تمكن أمن مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي من ضبط “ش.ح.د” رجل أعمال مصري الجنسية، بحوزته 4 طلقات عيار 9 ملي في حقيبته أثناء دخوله الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية المتجهة إلى ميونخ رقم 7177.

وقالت مصارد إنه خلال صعود رجل الأعمال المذكور للطائرة أشتبه فيه فرد أمن التابع لمصر للطيران، وقام بتفتيش حقيبة اليد الخاصة به، وتم العثور على 4 طلقات عيار 9 ميلي.

وأضافت المصادر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، أكد رجل الأعمال خلال التحقيق أنه نسى الطلقات داخل الحقيبة، مشيرًا إلى أنه يمتلك رخصة لسلاح 9 ملي وأن الطلقات تخصه.