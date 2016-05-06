“ليفربول” يطيح بـ”فياريال” ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليج” ، بعد تغلبه على ضيفه فياريال الإسباني 3-صفر، اليوم الخميس، في إياب نصف النهائي.

وسجل برونو سوريانو في الدقيقة 7 بالخطأ في مرمى فريقه، يعزز ليفربول تقدمه بهدف دانيال ستاريدج في الدقيقة 63 و وآدم لالانا في الدققة 81.

ويلتقي ليفربول في المباراة النهائية في 18 مايو الحالي على ملعب سانت ياكوب بارك في مدينة بال السويسرية، مع إشبيلية الإسباني الذي تغلب على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-1، الخميس، في إياب الدور نصف النهائي.

يذكر أن ليفربول لم يصل لأي نهائي أوروبي منذ هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 أمام ميلان.