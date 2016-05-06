أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بهدف عمرو مرعي.. الداخلية يقبض على عبد العال

Google+ Print
بهدف عمرو مرعي.. الداخلية يقبض على عبد العال بهدف عمرو مرعي.. الداخلية يقبض على عبد العال

انتقم فريق الداخلية من مدربه السابق علاء عبد العال - والذي يقود إنبي حاليا- بالفوز على الفريق البترولي 1-0 ضمن الجولة الـ27 لمسابقة الدوري.

عبد العال كان مدربا للداخلية منذ بداية الموسم، قبل أن يرتبط بمفاوضات مع نادي ظفار العماني قبل أن يعود أدراجه ويتولى قيادة إنبي.

لم تكن المباراة بروعة مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 4-4، ولكن الداخلية حسمها بلدغة من هدافه عمرو مرعي في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهدفه الثامن في المسابقة، منح مرعي فريقه النقطة رقم 41 ليستقر سادسا في جدول الترتيب.

أما إنبي فتجمد رصيده عند النقطة 32 في المركز الحادي عشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع