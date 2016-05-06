بهدف عمرو مرعي.. الداخلية يقبض على عبد العال

انتقم فريق الداخلية من مدربه السابق علاء عبد العال - والذي يقود إنبي حاليا- بالفوز على الفريق البترولي 1-0 ضمن الجولة الـ27 لمسابقة الدوري.

عبد العال كان مدربا للداخلية منذ بداية الموسم، قبل أن يرتبط بمفاوضات مع نادي ظفار العماني قبل أن يعود أدراجه ويتولى قيادة إنبي.

لم تكن المباراة بروعة مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 4-4، ولكن الداخلية حسمها بلدغة من هدافه عمرو مرعي في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهدفه الثامن في المسابقة، منح مرعي فريقه النقطة رقم 41 ليستقر سادسا في جدول الترتيب.

أما إنبي فتجمد رصيده عند النقطة 32 في المركز الحادي عشر.