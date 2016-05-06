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الإسماعيلي يحافظ على 4 ناشئين بتوثيق عقودهم

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الإسماعيلي يحافظ على 4 ناشئين بتوثيق عقودهم الإسماعيلي يحافظ على 4 ناشئين بتوثيق عقودهم

قام نادي الإسماعيلي بتوثيق أربعة عقود للاعبيه الناشئين للحفاظ عليهم وذلك بناء على طلب من المدير الفني خالد القماش.

واللاعبون الذين تم توثيق تعاقداتهم في اتحاد الكرة هم أمير شعيب وخالد عيد وأحمد بكرة "وزة" ومهند لاشين.

وأكد فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي أن ناديه انتهى بالفعل من توثيق عقود اللاعبين للحفاظ عليهم وعدم رحيلهم بعد توقيع الفريق لعقود معهم.

وأتم"خالد القماش طلب توثيق عقود الرباعي حتى يستفيد منهم الإسماعيلي في المستقبل".

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة إنبي في الجولة 28 من الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

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