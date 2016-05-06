أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاصة لـ في الجول: نقطة قوة أهلي طرابلس؟ يشبهنا

Google+ Print
المقاصة لـ في الجول: نقطة قوة أهلي طرابلس؟ يشبهنا المقاصة لـ في الجول: نقطة قوة أهلي طرابلس؟ يشبهنا

أكد وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي طرابلس وعدم الانسياق خلف أي استفزازات من جانب المنافس.

ويحل مصر المقاصة ضيفا على أهلي طرابلس الليبي يوم الجمعة لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفدرالية والتي تقام في تمام الساعة الخامسة.

وتحدث هويدي لـFilGoal.com قائلا:"إيهاب جلال طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية ترجح كفتنا قبل لقاء الإياب في ".

وواصل"كما أنه شدد على اللاعبين ضرورة الخروج بشباك نظيفة وعدم الانسياق خلف أي استفزازات من جانب الفريق الليبي وتنفيذ التعليمات الموكلة إليهم".

وعن نقطة قوة الفريق الليبي علق مدير الكرة بالمقاصة"إنه يشبهنا، فهم ليس لديهم النجم الأوحد بل على اللعب الجماعي".

وتابع"أما أهم اللاعبين لديهم فهم محمد صولا ومحمد الغنودي".

وأتم"شاهدنا مباريات أهلي طرابلس أمام اسيك أبيدجان والهلال السوداني وحددنا كل نقاط قوته وضعفه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر