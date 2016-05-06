المقاصة لـ في الجول: نقطة قوة أهلي طرابلس؟ يشبهنا

أكد وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي طرابلس وعدم الانسياق خلف أي استفزازات من جانب المنافس.

ويحل مصر المقاصة ضيفا على أهلي طرابلس الليبي يوم الجمعة لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفدرالية والتي تقام في تمام الساعة الخامسة.

وتحدث هويدي لـFilGoal.com قائلا:"إيهاب جلال طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية ترجح كفتنا قبل لقاء الإياب في مصر".

وواصل"كما أنه شدد على اللاعبين ضرورة الخروج بشباك نظيفة وعدم الانسياق خلف أي استفزازات من جانب الفريق الليبي وتنفيذ التعليمات الموكلة إليهم".

وعن نقطة قوة الفريق الليبي علق مدير الكرة بالمقاصة"إنه يشبهنا، فهم ليس لديهم النجم الأوحد بل على اللعب الجماعي".

وتابع"أما أهم اللاعبين لديهم فهم محمد صولا ومحمد الغنودي".

وأتم"شاهدنا مباريات أهلي طرابلس أمام اسيك أبيدجان والهلال السوداني وحددنا كل نقاط قوته وضعفه".