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وكيل عمر جابر يحدد موعد انتقاله لبازل

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وكيل عمر جابر يحدد موعد انتقاله لبازل وكيل عمر جابر يحدد موعد انتقاله لبازل

تحدد موعد ظهور عمر جابر ظهير أيمن الزمالك بقميص فريقه الجديد بازل السويسري.

وأشار يحيى علي وكيل أعمال اللاعب إلى أنه تم الاتفاق على كل بنود التعاقد أمس سواء مدة التعاقد والمقابل المالي.

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "خلال يومين يتم توقيع العقود الرسمية، ثم ينضم عمر جابر للفريق السويسري أول يونيو المقبل".

وأكد أن الزمالك وبازل السويسري لم يتطرقا لمصير اللاعب أحمد حمودي، أثناء التفاوض لإنهاء صفقة عمر جابر.

ويلعب حمودي معارا للزمالك من النادي السويسري على مدار الموسم الجاري.

وبات عمر جابر رابع لاعب مصري ينضم لصفوف بازل بعد كل من محمد صلاح والنني وحمودي.

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