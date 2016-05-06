كتائب القسام: العدو الإسرائيلي يسوق انتصارات وهمية والمقاومة له بالمرصاد

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إسرائيل من عواقب أي محاولة لاستهداف قطاع غزة، مشيرة إلى أن النفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه اليوم “الخميس” جنوب القطاع هو ذات النفق الذي نفذت منه أولى عمليات الإنزال داخل العمق الإسرائيلي خلال الحرب على غزة في صيف 2014.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري مساء اليوم الخميس :” لا زال العدو الصهيوني بقيادته السياسية والعسكرية يتلاعب بمصير المنطقة، ويسوق الأكاذيب على مجتمعه وعلى الأطراف الإقليمية والدولية التي حاولت على مدار الأيام الماضية احتواء الموقف، محاولا تحقيق انتصارات وهمية وكاذبة”.

وأضافت ” أن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو ذات النفق الذي نفذت من خلاله اولى عمليات الانزال خلف خطوط العدو في معركة العصف المأكول حين نفذت كتائب القسام عملية استطلاع بالقوة بتاريخ 17 يوليو 2014″.

وأشارت إلى “أن العالم أجمع شاهد قصف العدو لفوهة النفق في حينه ثم تفجيره، فيما قامت كتائب القسام بإغلاقه، كما قام العدو بضخ مياه الصرف الصحي بداخله أكثر من مرة منذ ذلك الوقت “.

ووجهت كتائب القسام رسالة تحذير لإسرائيل قائلة:” إن العدو لن يجد على أرض غزة إلا ما عودته عليه غزة، وهو ما يسوؤه، وإن الكتائب والمقاومة ستكون له بالمرصاد”.

وأضافت “أن أية ذريعة يسوقها العدو لن تكون مقبولة على مقاومتنا وعلى شعبنا، وعلى العدو وقيادته أن يتوقفوا عن بيع الأكاذيب لمجتمعهم وللعالم، من أجل تحسين صورتهم أمام تقرير ما يسمى بمراقب الدولة المرتقب حول حرب عام 2014، والذي يتهم نتنياهو ووزير دفاعه وقائد جيشه بالكذب وإخفاء الحقائق”.

أ ش أ