«مركز الدراسات الزراعية»: سهل بركة انطلاقة حقيقية لمشروع الـ1.5 مليون فدان

قال الدكتور أحمد ابو اليزيد، مدير مركز الدراسات الزراعية بجامعة عين شمس، إن باكورة انتاج مشروع المليون ونصف المليون فدان، انطلقت بإشارة البدء من 31 ديسمبر 2015، وعقب 4 شهور من إنطلاق مشروع الـ 1.5 فدان بدأت اشارة العمل الفعلية لجني حصاد هذا المشروع من الفرافرة بمنطقة سهل بركة.

وأشار “ابو اليزيد” إلى أنه تم زراعة ما يقرب من 10 آلاف فدان منهم 7 الآف و500 فدان قمح وشعير و2500 فدان أشجار مثمرة بإستخدام نظام الرى الحديث، وذلك من خلال موسم من العمل الجاد استوعب ما لا يقل عن 100 ألف مهندس وفني وعامل وضابط، ساهم فيها القوات المسلحة والهيئة الهندسية، وذلك بالتوازي مع إنشاء بنية تحتية تتمثل في المساكن التي بلغ عددها 2000 مسكن ريفي حديث للخريجين، وشبكة الطرق التى تنفذ بالواحة ستغير الكثير من المشهد القديم للواحة.

وأضاف “ابو اليزيد” خلال لقائه ببرنامج “السوق” علي فضائية “الغد” أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق “الفرافرة ـ الواحات البحرية” بطول 180 كيلو مترًا، وجار الانتهاء بالفعل من طريق “الفرافرة ـ عين دالة” بطول 90 كيلو مترًا، وطريق “الفرافرة- ديروط” بطول 300 كيلو متر، بجانب 27 مبنى خدمي حكومي لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للسكان الذين سيحصلون على حق الانتفاع بناء على شروط شركة الريف المصري الجديد وهى الشركة المتولية إدارة المشروع بنظام الاستثمار.

وأشار إلى أن إشارة البدء لموسم حصاد القمح لمنطقة سهل بركة بالفرافرة هى المرحلة الأولى من إجمالي 70 ألف فدان سيتم زراعتها، كما قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتركيب محطة طاقة شمسية على مساحة 16 ألف فدان لتوليد الطاقة الكهربائية وقدرها 4 ميجا وات لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث الجديدة بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع محطات الكهرباء الأخرى لتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية.

واستكمل مدير مركز الدراسات الزراعية، أن هذا المشروع من المشروعات التنموية الشاملة التي تستهدف الزراعة والصناعات القائمة عليها، وكذلك توطين العاملين بما فيه من مساكن إعاشة ومساكن للخدمات وكل ما يلزم من مدارس ومستشفيات ودور عبادة ، مؤكدًا أنه يمثل إنطلاقه حقيقية للمشروع في وقت زمني قصير، حيث تميزت المشروعات الجادة داخل اطار زمني محدد وسريع.