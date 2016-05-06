صور..«الزورخانة».. لعبة قتالية انتشرت في العراق قديمًا وتعاني خطر الاندثار

كتب: هشام عواض

“الزورخانة” لعبة قتالية قديمة انتشرت في العراق وإيران منذ ألاف السنين، ومارسها الأكراد أيضًا، تجمع هذه الرياضة بين القوة والأخلاق والدين، حيث أن ممارسي الزورخانة يقومون باللعب مع ترديد الأدعية والأناشيد الدينية ومع الدوران حول أنفسهم مثل المتصوفة، على وقع قرع الأجراس والطبل.

كانت تلك الرياضة منتشرة في العراق قديمًا والرياضة الأولى، وانتشرت في أرجاء العراق، لكن مع الوقت انصرف عنها العراقيون، مما دفعها لحافة الاندثار بسبب قلة اللاعبين، لكنها لا تزال حاضرة في إيران ولها ممارسين لها إلى اليوم.

“الزورخانة” تتكون من مقطعين “زور” وتعني في اللغة الفارسية القوة، والمقطع الثاني “خانة” أي بمعنى محل أو بيت، ومعنى الاسم “بيت القوة”، لما تضفيه على اللاعب من قوة، وتعرف أيضًا برياضة الأخلاق والقوة، حيث أن تضيف على ممارس اللعبة نقاء القلب والخُلق والروح.

أول من أدخل اللعبة في العراق هو “ناصر الدين” شاه إيران، في القرن الـ 19، يذكر أنه قد جاء مرة لزيارة الأماكن الدينية في العراق، وبحسب عادة ذاك الزمن فإن الوالي كان يصطحب معه أبطاله الرياضيين وخصوصًا في المصارعة والزورخانة، وطلب الشاه من حاكم بغداد مدحت باشا، أن يخوض مصارعوه نزالات مع نظرائهم العراقيين، وقد إتخذ الطلب بُعدًا سياسيًا تطر إلى قضية كرامة وطنية، وفي وقائع مشهورة خسر جميع مصارعي إيران نزالاتهم، وسط احتفالات شعبية في بغداد وباقي المناطق.

وهو الأمر الذي تكرر لاحقًا مع أبطال الزورخانة العراقيين في صراعهم مع منافسيهم من الهنود والإيرانيين والألمان والانجليز والأتراك، خصوصًا في بداية العهد الوطني في العراق، حيث كان الملك فيصل يشجع مثل هذه الرياضة التي تشيع القوة الجسدية وتشجع على النقاء الروحي، بل إنه جعلها من ثوابت الاستعراضات العسكرية سواء للجيش أوالشرطة.

ومكان لعب الزورخانة، عبارة عن حفرة كبيرة تحت الأرض يكون مدخلها عبر باب صغير وتكون بوسطها حفرة تسمى “الجفرة”، وهي مكان اللعب والتمرين وتكون بعمق ثلاثة أمتار وقطر ستة أمتار، تواجهها من جهة السقف فتحة مزججة أحيانًا لدخول الضوء وتنتشر فتحات صغيرة تسمى “الروزاين” لتغير الهواء وتكون بالعادة مظلمة.

وأهم أدوات اللعب هي “السنك”، وهي عبارة عن قطعة من الخشب طولها 125 سنتيمترًا وعرضها 90 ووزنها 50 كيلوجرامًا، بعرض بوصتين، يحملها اللاعبون للتمرين والاستعراض.

إضافة لخشبة “الشناو” بطول 70 سنتيمترًا وترتفع عن الأرض 10 سنتيمترات لممارسة التمارين لمنطقة الصدر، و”الأميال” هي آلة خشبية أشبه بثمرة فاكهة الكمثرى، وهي ذات مقبض على قدر كف الذراع ولها أوزان مختلفة تصل لعشرات الكيلوجرامات يتم تطعيمها بالرصاص.

وفي الزمن الحالي تم تأسيس الاتحاد الدولي للزورخانة في عام 2004، والذي ضم في عضويته أكثر من 55 بلدًا، ويسعى إلى أن تكون هذه الرياضة ضمن فعاليات الأولمبياد العالمي، خصوصًا بعد انتشارها في آسيا وأوروبا.