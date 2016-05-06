أمريكا تحظر السجائر الإلكترونية لمن هم دون 18 عامًا

كشفت الحكومة الأمريكية عن قوانين فيدرالية جديدة تتضمن حظر بيع السجائر الإلكترونية لمن يقل عمره عن 18 عامًا.

وقالت سيلفيا بورويل وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في بيان إن هذا الإعلان يأتي كخطوة مهمة في “الحرب ضد جيل بلا تبغ”.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تلك القوانين ستساعد على ملاحقة التغيرات في السوق، وتطبيق القوانين التي تحمي الأبناء من التبغ.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمركية إن دراسة مسحية أجريت مؤخرًا كشفت عن تزايد استخدام السجائر الإلكترونية بين طلبة المدارس الثانوية من 1.5 % في عام 2011 إلى 16 % عام 2015.

وأضافت الهيئة قائلة إن القوانين الجديدة، التي سيبدأ سريان مفعولها خلال 90 يومًا، ستلزم البائعين بأن يطلبوا من المشترين تقديم ما يثبت أعمارهم وستحظر بيع منتجات التبغ في ماكينات البيع، بالإضافة إلى حظر العينات المجانية.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد طبقت الأربعاء قانونًا جديدًا لمكافحة التدخين ينظم أيضًا تداول السجائر الإلكترونية.