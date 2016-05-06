مصطفى بكري يطالب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالاتهم

طالب الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بتقديم استقالاتهم، لكونهم غير قادرين على إدارة أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنهم يتعاملوا مع الجماعة الصحفية على أنهم على “رأسهم ريشة”.

وأضاف “بكري” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، إن هناك من يُحاول استدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن الرئيس نأى بنفسه عن هذا الأمر، لأن هذا أمر قانوني.

وأوضح “بكري” أنه: ‘‘ليس من اختصاص الرئيس السيسي، إقالة وزير الداخلية، لأن هذا دور البرلمان’’، مضيفًا أن بيان نقابة الصحفيين لم يعطينا فرصة للتشاور مع الطرف الآخر.

وأوضح أن نقيب الصحفيين متهم بالتستر على متهمين مطلوب القبض عليهم، بالإضافة إلى أنه سبب الأزمة من الأساس، وأن اجتماع النقابة أمس ليس جمعية عمومية، قائلًا: ‘‘لدينا اعتراض على طريقة الأزمة منذ بدايتها’’.