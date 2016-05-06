شاهدي أغرب إكسسوارات حفل Met Gala 2016!

لعل حفل الـ Met Gala ،الذي يجري كلّ عام في نيويوك، هو من أشهر الاحتفالات العالمية التي ينتظرها عشاق الموضة لمشاهدة نجماتهن المفضلات على سجادته الحمراء بخياراتهن وفساتينهن المُبتكرة، التي تتماشى مع موضوع الحفل الذي يختلف من عامٍ إلى عام. وكما لاحظنا، فإن موضوع الحفل الرئيسي في 2016 تمحور بشكل أساسي حول المستقبل والابتكارات العصرية.

سيلفي اكسسوارات النجمات العرب على انستقرام

وقد عبّرت النجمات عن هذه الفكرة من خلال تصاميم الأزياء التي اخترنها للحفل، لكن طبعاً الأزياء وحدها لا تكفي لترجمة الفكرة، بل يجب أن تترافق مع الأكسسوارات التي شاهدنا أغربها هذا العام.

فمثلاً رأينا "جيجي حديد" Gigi Hadid في فستان ناعم باللون الرمادي، لكنها نسقت معه أكسسوارات غريبة هي عبارة عن خواتم معدنية تناسبت مع طلاء الأظافر الذي كان له نفس اللون المعدني أيضاً. كذلك فان "ليدي غاغا" Lady Gaga كعادتها حضرت بإطلالة غير مألوفة، وأغرب ما فيها كان الحذاء ذو الكعب الهائل والقماش اللامع.

كذلك رأينا النجمة "كاتي بيري" Katy Perry في لوك دراماتيكي باللون الأسود، وقد نسقت معه أكسسوارات معدنية على شكل مفاتيح وورود.

وغيرهن من النجمات اللواتي تزيّن بأغرب تصاميم الأكسسوارات من أجل إكمال إطلالاتهن المبتكرة في حفل Met Gala للعام 2016.

في الموضة لا حدود للإبداع والابتكار، وبناءً على هذه القاعدة اختارت النجمات إطلالاتهن هذا العام في الـ Met Gala.