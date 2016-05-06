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رالف لورين يزيّن إطلالات نجمات حفل Met Gala 2016

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الخميس 05-05-2016 17:21

اختارت النجمات لحفل Met Gala 2016 الذي جرى في نيويورك بداية الأسبوع تصاميم رائعة من أكبر دور الأزياء العالمية، ولعل أكثرهن تألقاً كنّ النجمات اللواتي اخترن تصاميم دار "رالف لورين" Ralph Lauren المميزة مثل النجمة الشقراء "آمبر هيرد" Amber Heard التي اختارت فستان سهرة من الحرير الناعم باللون الأصفر الفاتح، وكذلك عارضة الأزياء الشهيرة "روزي هنتنغتون وايتلي" Rosie Huntington Whiteley التي اختارت فستان سهرة من الكريب والحرير باللون العاجي مع زينة من أورغانزا الحرير، ومُعزز بشريط معدني فضي على الكتف، مع حقيبة يد صغيرة وصندل من جلد نابا باللون الفضي باللون الفضي من مجموعة رالف لورين وأقراط للأذن على شكل جناح من البلاتين والألماس من مجموعة "رالف لورين فينتاج" Ralph Lauren Vintage.
وشاهدنا أيضاً النجمة "روز بيرن" Rose Byrne وقد اختارت فستان سهرة مع كشاكش لامعة من البلاتين وحقيبة يد صغيرة ولامعة، وحذاء مع كعب عالٍ ورفيع باللون الفضي.
أما "ايفانكا " Ivanka Trump فقد اختارت جمبسوت من الكريب والحرير باللون الأحمر.
وقد بدت جميع النجمات بالغات الأناقة في تصاميم "رالف لورين" Ralph Lauren الفاخرة والمميزة.

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سيدتي

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