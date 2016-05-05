انتهاء مراسم عزاء الفنان الراحل وائل نور بمسجد الحامدية الشاذلية

انتهت مراسم عزاء الفنان وائل نور بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد توافد العديد من الفنانيين عقب صلاة العشاء من أبرزهم طلعت زكريا وسمير صبري وصلاح عبد الله وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد الصاوي وجمال عبد الناصر.

كما حضرت أيضا الفنانات ميرفت أمين ونهال عنبر ووفاء عامر والمخرج جلال الشرقاوي، والعديد من النجوم في مقدمتهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانين شريف منير وكمال أبو رية وماجد المصري ومحمد فريد وحسن الهلالي وكريم محمود عبد العزيز، وعمرو محمود ياسين، فضلا عن أحمد سلامة ومنى ذكي وفيفي عبده وحنان شوقي وأميرة العايدي (طليقة وائل نور).

وقال الفنان صلاح عبد الله – في تصريح خاص للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه في غاية الحزن لفقدانه وائل نور بعد أن جمعتهما العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل “ذئاب الجبل”.. مضيفا “أن الموت كما أخذ وائل نور فسيأخذنا جميعا إن أجلا أو عاجلا”.

يذكر أن الفنان وائل نور قد توفى يوم الاثنين الماضي داخل شقته بالإسكندرية عن عمر ناهز 55 عاما عقب أدائه مسرحيته “الغابة المسحورة” التي عرضت بالإسكندرية، ومات متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.. وشيعت جنازته أول أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

أ ش أ