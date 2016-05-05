بطولة حارس حديقة حيوان «ليننجراد» تنقذ حياة فرس النهر «بيوتي» من الحصار الألماني

ترجمة: محمد على

لا أحد منا ينسى ما قام به الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية، من حصار مدينة “ليننغراد” الروسية، والتي تعرف فى الوقت الحالى بأسم “سان بطرسبرج”، في عام 1941-1942 .

كان البرد قارصًا فى أحد أعوام حصار الألمان للمدينة السوفييتية، مما أدى إلى موت العديد من الحيوانات التى تقطن حديقة الحيوان الخاصة بالمدينة، إلا أنه تبقى فى الحديقة كلًا من ثور البيسون، و بعض الغزلان، وفيل يسمى “بيتي”، وفرس نهر يسمى “بيوتي”، وبعض صغار الدببة، والثعالب، وأشبال النمور، وحمارين، والقرود، والنعام، ونسر أسود، بالإضافة إلى بعض الحيوانات الصغيرة.

كان فرس النهر “بيوتي”، قد أُحضر إلى الحديقة برفقة الفيل “بيتي”، وذلك فى العام 1911، ومن المعروف عن فرس النهر حبه للمياه، و ضرورة استحمامه دائمًا حتى لا يصاب بالجفاف أو التشققات، ولكن كإجراء طبيعى أثناء الحصار، فقد انقطعت إمدادات المياه تمامًا عن حوض فرس النهر، وأصيب بالتشققات والأمراض المتنوعة التى تهدد حياته.

وهنا يظهر لنا أحد أدوار البطولة التى تمثلت فى حارس روسى يدعى “Yevdokia”، والذى ساهم فى انقاذ حياة هذا الحيوان العملاق، فقد داوم على جلب برميل ضخم مملؤ بالمياه يوميًا، حيث كان يحمله خصيصًا من نهر “نيفا”، ويحضره إلى فرس النهر “بيوتي”، كما أنه استمر فى دهن كريم الكافور، على جلد فرس النهر، بمعدل كيلوغرام يوميًا، حتى تحسنت حالته ونجى من الجفاف القاتل أثار الحصار.

بعد سنوات عديدة مات “بيوتي”عام 1951، نتيجة الشيخوخة، ولكن تظل بطولة حارسه ماثلة فى الأذهان حتى يومنا هذا.