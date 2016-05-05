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أمريكا: تصريحات الأسد عن انتصار نهائي في حلب غير مقبولة على الإطلاق

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أمريكا: تصريحات الأسد عن انتصار نهائي في حلب غير مقبولة على الإطلاق أمريكا: تصريحات الأسد عن انتصار نهائي في حلب غير مقبولة على الإطلاق

 

الرئيس السوري بشار الأسد

أدانت الولايات المتحدة تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها إن هدفه هو تحقيق انتصار نهائي في حلب وحثت روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق لضمان صمود وقف للاقتتال في المدينة.

وبعد يوم واحد من بدء هدنة مؤقتة بعث الأسد ببرقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إن جيشه لن يقبل بما هو أقل من نيل انتصار نهائي وسحق الاعتداء من المعارضة في حلب.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في إفادة صحفية يوم الخميس “ندعو روسيا إلى التعامل بشكل عاجل مع هذا التصريح غير المقبول على الإطلاق … هذا من الواضح مجهود من الأسد للدفع بأجندته الخاصة ولزاما على روسيا أن تمارس نفوذها على هذا النظام للحفاظ على وقف الأعمال القتالية.”

وأكدت سوريا أن وقف الأعمال القتالية سيستمر لمدة 48 ساعة لكن الولايات المتحدة تضغط من أجل أن يكون لأجل غير مسمى.

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