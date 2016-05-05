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إصابة 3 سجناء فى انقلاب سيارة ترحيلات بالمنيا

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إصابة 3 سجناء فى انقلاب سيارة ترحيلات بالمنيا إصابة 3 سجناء فى انقلاب سيارة ترحيلات بالمنيا
أصيب 3 سجناء فى انقلاب سيارة ترحيلات تقل سجناء من القاهرة إلى سجن المنيا شديد الحراسة، بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية على الطريق الصحراوى الشرقى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بوقوع انقلاب سيارة ترحيلات تقل 24 سجينا من القاهرة، فى طريقهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 سجناء.

وتم نقل المساجين بسيارة ترحيلات أخرى إلى سجن المنيا شديد الحراسة، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


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