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روتين Kendall Jenner التجميلية

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الخميس 05-05-2016 20:13

Kendall Jenner كيندال جينير من أهم عارضات الأزياء في أمريكا، وهي أيضاً من أفضل المذيعات هناك، وذلك لإطلالتها الجذابة ونظرتها الساحرة التي دائماً ما تقوم بتغييرها حتى تتناسب مع شخصيتها المليئة بالإثارة والجنون.
وللتعرف عن النجمة Kendall Jenner كيندال جينير عن قرب إليك هذا الروتين التجميلي اليومي الذي تقوم به:
1. تغسل Kendall Jenner كيندال جينير بشرتها جيداً من المكياج قبل النوم.
2. تضع مرطب البشرة الملائم لبشرتها في حقيبتها حتى يكون من السهل استخدامه كلما شعرت بالحاجة إلى ذلك.
3. تحمي بشرتها من التجاعيد عن طريق المحافظة على تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس.
4. كما أنها تنصح كل فتاة بالتغيير والتجديد من إطلالتها كلما تسنى لها ذلك، فهي تعشق مجال الموضة، وتعشق كل ما يتعلق بالمكياج وقصات الشعر الجديدة.

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سيدتي