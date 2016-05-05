مصادر:مجلس "الصحفيين" يخاطب رؤساء تحرير الصحف الالتزام بقرارات "العمومية"

علم "اليوم السابع" من مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس قرر خلال اجتماعه اليوم مخاطبة رؤساء تحرير الصحف للالتزام بقرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر، أن المجلس سيصدر بيانا له بعد قليل يوجه فيه الشكر للمتضامنين مع حرية الصحافة والقضية، موضحا أن الخطابات التى ستوجه لرؤساء التحرير ستوضح لهم كيفية تسويد جزء من الصفحة الأولى يوم الأحد المقبل، وأنهم راعوا حساسية بعض الصحف فى التسويد على أن يتم تسويد جزء من الصفحة الأولى مع الحديث عن القضية.

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