تغريم حسام أبو الفتوح 20 ألف جنيه لوجود عيوب بسيارة اشتراها مواطن من شركته

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بصفته ممثل شركة "اى اف اتوموتيف" للسيارات، مبلغ 20 ألف جنيه، لتعويض أحد المواطنين بعد شرائه سيارة من الشركة بها عيوب فنية بالمحرك الخاص بها.

وجاء فى الدعوى رقم 77 لعام 2016، قيام أحد المواطنين بشراء سيارة من شركة " اى اف اتوموتيف" للسيارات ، إلا أنه بعد استعمالها وجد بها عيوب فنية بالمحرك الخاص بها، وقدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك الذى أحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكما بتغريم ممثل الشركة بغرامة 20 ألفا، وإلزامه بدفع 10آلاف جنيه للمدعى بالحق المدنى كتعويض مؤقت.

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