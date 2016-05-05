بالصور.. اليوم العالمى للربو : المرض يتسبب فى قتل ربع مليون شخص فى العام

أكد الدكتور هشام طراف أستاذ ورئيس قسم الباطنة والحساسية بطب قصر العينى خلال انعقاد مؤتمر صحفى على هامش الاحتفالية الـــ 24 بمناسبة اليوم العالمى للربو الشعبى ،أن مرض الربو الشعبى يمكن أن يتسبب فى قتل ربع مليون شخص فى السنة ،مؤكدا أن مرضى الربو يتم علاجهم على أنهم يعانون من دور برد أو رشح أو أنفلونزا ،وينتج عن ذلك تدهور حالة المريض ويتكبد تكاليف مرتفعة ويكون دور البرد أكثر شدة مما قد يؤدى إلى حدوث مضاعفات شديدة على المريض.

وقال الدكتور هشام طراف أن هذه الاحتفالية تهدف للتوعية بكيفية استخدام البخاخات وزيادة الوعى العام بمرض الربو الشعبى ،موضحا أن الربو غير المستقر يؤدى إلى إعاقة المريض وقد يؤدى إلى الوفاة مؤكدا أن هناك خطوط استرشادية لعلاج الربو الشعبى مؤكدا أن الأكثر شيوعا فى الأطفال والسيطرة عليه هى كلمة السر للحفاظ على حالة المريض مستقرة موضحا أنه لابد من السيطرة على الأعراض.

وأشار إلى أن أهم مسببات المرض هو تلوث البيئة ،والعدوى الفيروسية والتدخين ،ويلجا الأطباء لمنع الأطفال أو المرضى من اللبن أو السمك ،ولكن لابد أن نختار المريض الذى يسبب له نوع من الطعام مشكلة لدية ،موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن التعايش مع الربو والعلاج السليم يمكن المريض من يعيش حياة طبيعية ويمارس الرياضة مؤكدا أن هناك أبطال فى العاب كثيرة مصابين بالربو الشعبى.

جدير بالذكر أن الاحتفالية التى نظمتها جمعيات الصدر والحساسية اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى والذى تنظمه منظمة الصحة العالمية فى جميع دول العالم بمشاركة كل من الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن ،برئاسة الدكتور عوض تاج الدين والجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية برئاسة الدكتور طارق صفوت ،وجمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة برئاسة الدكتور سمير خضر، ومنظمة الصحة العالمية ،ومنظمة الربو العالمية "جينا " جمعية حياة بلا تدخين برئاسة نسرين دبوس .

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