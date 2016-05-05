بالصور.. انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات المنتدى الثالث للحوار الوطنى للشباب بإدارة القرنة التعليمية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، ومديرية الشباب والرياضة.

وتم افتتاح المنتدى الثالث للحوار الوطنى للشباب بمركز شباب الضبعية التابع لإدارة القرنة بإشراف إدارة البرلمان التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وبقيادة فتحى خير مدير الإدارة، وأدار ورش العمل من مدربى التعليم المدنى كل من "مصطفى حرز الله وعبد الرحيم جاد ونعمة رسلان وسارة العزب".

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر عقدت فعاليات المنتدى الماضية بمتابعة مستمرة من محمد سيد بدر محافظ الأقصر، وحفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأبو الحسن الشاذلى أحمد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشبابى.

- بالصور.. محافظة الأقصر تختتم فعاليات "منتدى الحوار الوطنى للشباب"

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