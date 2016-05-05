شابان من الأقصر يتنافسان على "سفير التعايش" بـ"وطن عربى بلا حدود"

فى سابقة هى الأولى من نوعها بالأقصر، نجح شابان من محافظة الأقصر فى اجتياز المرحلة الثالثة من برنامج سفراء التعايش السلمى التابع لمؤسسة "وطن عربى بلا حدود"، وذلك تحت عنوان (سفير السلام فى مجتمعنا العربى)، وهى تنفيذ برنامج ملموس على أرض الواقع يخدم المواطن بعيداً عن الأمور السياسية والدينية والحزبية، وهم كل من "عبد الله يس"، و"أسامة محمد يوسف"، وسط سعادة كبيرة بين أوساط الشباب بالأقصر.

وجاءت تقييمات أبناء محافظة الأقصر للبرنامج الذى سيساعدهم على خدمة المجتمع المصرى، وسيكون واحد منهم سفيراً للتعايش السلمى فى مصر، كالتالى:- (عبد الله أحمد ياسين ابن محافظة الأقصر، ويبلغ من العمر 19 سنة، وهو طالب بكليه التجارة جامعة جنوب الوادى، ورئيس برلمان مركز شباب الزينية بحرى وأمين سر إداره الزينية، ورئيس لجنه النقل والمواصلات على مستوى المحافظه ببرلمان الشباب، وعضو أنديه التطوع بالشباب والرياضة، وعضو نادى المواطنة، وعضو أصدقاء مدينه زويل، وعضو خلفاء الأرض، وعضو كيان عيون الأقصر، وعضو النشاط الثقافى بجامعه جنوب الوادى، ومدرب مهارات حياتيه بصندوق مكافحه الإدمان والتعاطى، وعضو صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ومتطوع فى شبكه تثقيف الأقران وايبير، ومشارك فى عدة مؤتمرات، منها المؤتمر القومى لبرلمان الطلائع، ومؤتمر الشباب الدولى للتصدى لموجات الإرهاب والتطرف، ومؤتمر دور الشباب فى التحول الديمقراطى، ومعسكر أحلامنا أهدافنا، ومعسكر الكشافة ببورسعيد، ومقدم المهرجان الدولى للفنون الشعبية، ومقدم حفلات وإيفنتات بالأقصر، وحاصل على العديد من الدورات فى رياده الأعمال والتنمية البشرية وبرامج الكمبيوتر".

أما الطالب الثانى فهو (أسامة محمد يوسف عثمان ابن محافظة الاقصر، وشارك فى العديد من المبادرات ودورات تنمية بشرية، مثل تحسين تقتيات البرلمان والتعليم المدنى، وقيمنا المصرية، وبنكمل بعض مهما كان اختلافنا، وشارك فى مبادرات، مثل دعم للمحليات تابعة لوزارة الشباب، وخمسة نتفاهم التابعة لشركة استنج للاستشارة والتصميم، والمركز الثقافى البريطانى، والشبكة الدولية لتثقيف الأقران Y-peer، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزاراء، وشارك فى برلمان الطلائع والشباب التابع للمجلس القومى لشباب بداية من 2012، ورئيس لجنه حقوق الإنسان ببرلمان طلائع إدارة القرنة، ورئيس لجنه الشؤن الاقتصادية ببرلمان طلائع إدارة القرنة 2013، ووكيل أول برلمان طلائع محافظة الأقصر 2013، وعضو برلمان طلائع مصر 2013، ووكيل أول برلمان طلائع محافظة الاقصر 2014، ووكيل برلمان شباب إدارة القرنة، وعضو برلمان شباب محافظة الأقصر، ومثل محافظة الأقصر فى المؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر 2013، وممثل محافظة الأقصر فى المؤتمر الدولى للتصدى لموجات الإرهاب والتطرف، تحت شعار (الإرهاب مسؤليتنا)، وحاصل على ثلاث شهادات تقدير من شركة استنج للاستشارات والتصميم التابعه للمركز الثقافى البريطانى، ووزارة الشباب بإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالأقصر، والصندوق القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء).

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