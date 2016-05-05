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نقيب المهندسين بالإسكندرية: نقف مع حقوق عمال شركة سولفاى لإنتاج كربونات الصوديوم

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نقيب المهندسين بالإسكندرية: نقف مع حقوق عمال شركة سولفاى لإنتاج كربونات الصوديوم نقيب المهندسين بالإسكندرية: نقف مع حقوق عمال شركة سولفاى لإنتاج كربونات الصوديوم

>قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن المبادرة التى كانت أطلقتها للتعاون الثلاثى بين نقابة المهندسين ونقابة المهن العلمية ونقابة العاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك، لإعداد دورات للعاملين بمختلف الشركات والمصانع، سيتم تطويرها بحيث تكون اتحادا بين النقابات، فى هذا المجال.

وقالت أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته، اليوم، نقابة المهن العلمية بالإسكندرية عن حقوق عمال شركة سولفاى إن تحرك النقابات يأتي للحفاظ على حقوق أعضائها، والحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية؛ والحفاظ على مجال عملهم فى انتاج كربونات الصوديوم والذي يُعد ثروة وطنية، حيث إن المنتج الذي تقوم بإنتاجه الشركة هو منتج استراتيجى.

وأكدت نقيب المهندسين بالإسكندرية أن أعضاء مجلس النقابة سيقفون خلف العمال لعودتهم مرة أخرى لعملهم وإعادة تشغيل المصنع فى انتاج كربونات الصوديوم الذى يعد ثورة لا يمكن الاستغناء عنها فى جميع المنتجات ولدعم الصناعة المصرية بدلاً من استيراده من الخارج.


>- بدء المؤتمر الصحفى بنقابة العلميين بالإسكندرية
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