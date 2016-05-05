إيطاليا: نعارض خطة النمسا ببناء سور فاصل مع حدودنا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن إيطاليا وألمانيا تعارضان بشدة خطة النمسا الخاصة ببناء سور على حدودها مع إيطاليا.

وحسبما ذكرت “رويترز” فأن رينتسي قد أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في روما عن صدمته ومعارضته التامة بشأن الموقف الذي اتخذته النمسا.

وكانت النمسا قد أعلنت إنها تخطط لإنشاء سور في منطقة معبر “برينر” على حدودها مع إيطاليا بهدف “توجيه” الوافدين.

ويعد معبر برينر أحد نقاط المرور الأساسية التي يستخدمها المهاجرون أثناء توجههم لشمال أوروبا.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية النمساوي إنه يتوقع عبور ما يصل إلى مليون مهاجر البحر المتوسط من ليبيا خلال العام الجاري.

ومن جانبها أعلنت إيطاليا إن الرقم سيكون أقل من ذلك بكثير على الرغم من أن هدوء البحار في فصل الصيف، قد يساعد على زيادة أعداد المهاجرين.