“صلاح” يوصي عمر جابر بإرتداء قميص “تريكة”

قام المصري محمد صلاح، لاعب نادي روما الإيطالي ومنتخبنا المصري، بإرسال رسالة إلى عمر جابر الظهير الأيمن لنادي الزمالك، والمنتقل إلى بازل السويسري بدايةً من الموسم المقبل، يطالبه فيها بإرتداء القميص رقم 22 مع فريقه الجديد، وهو رقم الأسطورة المعتزل محمد أبو تريكة.

وقام “صلاح”، بتوجيه رسالة إلى “جابر”، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلًا “ماتنساش رقم 22″.

ويذكر أن “صلاح”، قد بدأ مسيرته الإحترافية فى أوروبا عن طريق بوابة بازل السويسري، قبل أن ينتقل إلى نادى تشيلسي، ثم فيورنتينا، ثم انتهي به المطاف فى نادي العاصمة روما.