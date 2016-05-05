المنتج محمود شميس ينافس بـ«أزمة نسب» و «ليالي الحلمية» في دراما رمضان المقبل

كتب: هاني صابر

يدخل المنتج محمود شميس صاحب شركة «MBA» للإنتاج الفني، سباق دراما رمضان المقبل بمسلسين هم«ليالي الحلمية» في جزءه السادس و«أزمة نسب».

ويشارك في بطولة مسلسل«أزمة نسب»، زينة ومحمود عبد المغني ودينا وريم البارودي وبوسي ووليد فواز ونسرين أمين ومحمد أنور وسلوي خطاب وراندا البحيري وحجاج عبد العظيم ورنا سماحة وسامح الصريطي ، ومن تأليف محمد صلاح العزب ، ومن إخراج سعيد حامد.

بينما الجزء السادس من مسلسل«ليالي الحلمية»، يشارك في بطولته الهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد ودرة التونسية ومحمد رياض وحنان شوقي وحجاج عبد العظيم ونضال نجم ، ومن سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ، ومن إخراج العملاق مجدي أبو عميرة .