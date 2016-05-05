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أحمد الجمال: "قلاش قال لى وزير الداخلية محترم وأفضل من واجه التطرف الدينى"

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أحمد الجمال: "قلاش قال لى وزير الداخلية محترم وأفضل من واجه التطرف الدينى" أحمد الجمال: "قلاش قال لى وزير الداخلية محترم وأفضل من واجه التطرف الدينى"
قال الكاتب الصحفى أحمد الجمال، إن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، قال إن وزير الداخلية الحالى محترم ويُعد من أفضل الذين تم تكليفهم بالوزارة، خاصة فى مجال مواجهة التطرف الدينى، متابعا:"النقيب قال لى إن وزير الداخلية رجل محترم وفاهم ومن القلائل إللى شاف إنهم فاهمين وواعيين بالمهمة المكلفين بها، خاصة فى مواجهة التطرف الدينى".

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد الجمال، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم حجازى، مقدم برنامج دائرة الضوء، والمذاع عبر فضائية النهار اليوم، أنه لا يجب أن يتم حصر حل المشكلة حال فرض ارتكاب وزارة الداخلية خطأ فى اقتحام نقابة الصحفيين، بإقالة وزير الداخلية وننسى ما يجيده.

وأوضح الجمال فى حواره أن خطأ الفرد لا يجوز الرد عليه بإقالة وزير، لافتاً إلى أن الوطن الآن فى حالة خطر ويجب استهلاك كل الطاقات فى مواجهة هذا الخطر.

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