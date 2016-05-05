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الداخلية يفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري الممتاز لكرة القدم

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الداخلية يفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري الممتاز لكرة القدم الداخلية يفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري الممتاز لكرة القدم

الداخلية

حقق فريق الداخلية فوزا ثمينا على مضيفه إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت بالقاهرة، في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف فريق الداخلية والمباراة الوحيد، اللاعب عمرو مرعي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط غالية في أول مباراة بقيادة محمد يسري بعد رحيل المدير الفني السابق علاء عبد العال ليتولى تدريب إنبي الفريق الخصم.

ورفع الفوز رصيد الداخلية إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد إنبي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

أ ش أ

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