إعادة فتح مطار عدن وهبوط أول رحلة تجارية للخطوط اليمنية

أعيد فتح مطار عدن رمزيا اليوم الخميس، مع وصول أول رحلة تجارية للخطوط الجوية اليمنية بعد إصلاح الاضرار الناجمة عن الحرب التى تشهدها البلاد، وفق ما أعلن مدير المطار.

وقال مدير المطار طارق عبدو لوكالة فرانس برس:"استقبل مطار عدن اليوم رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من عمان مدشنة عودة النشاط التجاري" للمطار.

وأضاف، أن استئناف نشاط المطار تم بعد إعادة تأهيل بناه التحتية وتحسن الظروف الأمنية فى هذه المدينة الكبيرة فى جنوب اليمن.

وكان المطار المغلق منذ بداية 2015 ، تعرض لأضرار كبيرة فى المعارك التى واكبت هجوم المتمردين الحوثيين وبعد التدخل العسكرى للتحالف العربى بقيادة السعودية فى مارس 2015 دعما للنظام.

وفى يوليو استقبل المطار لفترة طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية.

وجاء فتح المطار الخميس، بعدما تمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف خلال الاسابيع الماضية من استعادة مناطق كان يسيطر عليها الجهاديون، وحدت بشكل كبير من نفوذهم فى المدينة التى اعلنت عاصمة "مؤقتة" للبلاد.

واوقعت الحرب فى اليمن نحو 6400 قتيلا نصفهم من المدنيين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.