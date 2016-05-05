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الحكومة الفلسطينية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة

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الحكومة الفلسطينية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة الحكومة الفلسطينية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلى على غزة

دعا المتحدث الرسمى باسم يوسف المحمود إلى وقف التصعيد الإسرائيلى الخطير ضد أبناء شعبنا فى المحافظات الجنوبية.

وطالب المحمود المجتمع الدولى بسرعة التحرك ولجم العدوان الإسرائيلى الجديد الذى يتعرض له قطاع غزة وحمل المتحدث الرسمى باسم الحكومة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات تصعيدها وعدوانها.

وجدد مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الحماية لأبناء شعبنا فى ظل استمرار العدوان والاستيطان وتدنيس المقدسات.

وأوضح المحمود أن الحكومة تتابع بقلق بالغ التصعيد الاحتلالى الجديد ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة والذى يترافق مع العدوان المستمر فى كافة الأراضى الفلسطينية.
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