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مستوطن يعتدى على رئيس بلدية الخليل خلال اطلاع القنصل الهولندى على الأوضاع

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مستوطن يعتدى على رئيس بلدية الخليل خلال اطلاع القنصل الهولندى على الأوضاع مستوطن يعتدى على رئيس بلدية الخليل خلال اطلاع القنصل الهولندى على الأوضاع

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> اعتدى مستوطن فى البلدة القديمة وسط مدينة الخليل اليوم الخميس، بالشتم على رئيس بلدية الخليل داود الزعترى، أثناء اطلاعه القنصل الهولندى "بيتر موليما" والوفد المرافق على انتهاكات الاحتلال.

واعتبر الزعترى التهجم عليه من قبل المستوطنين ونعته بألفاظ بذيئة، هو تجسيد عملى لسياسة حكومة الاحتلال التى تحاول بكل الطرق قض مضاجع المواطنين الآمنين وتهجيرهم لتوسيع المستوطنات.

واستمع الزعترى والوفد المرافق للمواطنين عن معاناتهم اليومية التى يواجهونها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وكان رئيس البلدية، قد استقبل القنصل الهولندى فى مكتبه قبل مرافقته إلى البلدة القديمة فى جولة ميدانية، وشرح له الاوضاع فى الخليل، مبيناً انتهاكات الاحتلال اليومية فى البلدة القديمة والعقبات التى يضعها الاحتلال امام المواطنين وأمام طواقم البلدية خلال عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وشرح الزعترى، المشاريع التى تعمل عليها البلدية من اجل تطوير المدينة، مبيناً الشراكات الخارجية مع مدن أوروبية مختلفة التى من شأنها خلق افاق تعاون وتبادل الخبرات التى تُسهم فى تطوير أداء العمل وزيادة المشاريع فى المدينة فى ظل عقبات الاحتلال المستمرة أمام تطوير المدينة.

من جهته قال القنصل الهولندي: "إنه سيسعى لدعم المدينة وبلديتها فى المجالات اللازمة"، مشيرا إلى انه لم يتوقع أن يكون الوضع على ما هو عليه وبهذا الشكل فى البلدة القديمة بمدينة الخليل، معبرا عن اسفه عقب ما سمعه من المواطنين عن معاناتهم اليومية ومشاهدته المحال التجارية المغلقة بسبب الاحتلال ومستوطنيه.

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مصر 365