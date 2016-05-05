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ترحيب كبير بمبادرة “مجدى الجلاد” لحل أزمة نقابة الصحفيين والداخلية

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ترحيب كبير بمبادرة “مجدى الجلاد” لحل أزمة نقابة الصحفيين والداخلية ترحيب كبير بمبادرة “مجدى الجلاد” لحل أزمة نقابة الصحفيين والداخلية

مجدي الجلاد (أرشيفية)

لاقت المبادرة التي تقدم بها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، لنزع فتيل الازمة المشتعلة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ترحيباً كبيراً في أوساط الصحفيين والسياسيين، والمهتمين بالشأن العام في .

وطالبوا الصحفيين والسياسيين بضرورة تفعيل المبادرة في أقرب فرصة ممكنة للقضاء على أي فتنة قد تكلف البلاد الانزلاق في أزمة كبيرة لا تحمد عواقبها.

وأقترح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوطن” السابق، تشكيل لجنة حكماء تمثل الصحفيين والحكومة والبرلمان، بدون أن يكون أحد أعضاء اللجنة طرفاً في الأزمة، فيتم استبعاد وزارة الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين من تشكيل اللجنة .

ويحل بدلاً منهم عدد من شيوخ مهنة الصحافة، وعدد من الوزراء بعيداً عن وزارة الداخلية، بجانب ثلاثة أعضاء من البرلمان، وتصبح توصيات لجنة الحكماء ملزمة لجميع الأطراف لحل الأزمة في أسرع وقت.

ولاقت المبادرة صدى ايجابي من جميع المتابعين، بما فيهم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، بجانب عدد من أعضاء البرلمان أبرزهم النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، والنائب عبدالرحيم علي رئيس تحرير جريدة البوابة، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، والمخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، والذين اتفقوا على ضرورة التحرك لسرعة تفعيل الاقتراح في أقرب فرصة لنزع فتيل الأزمة.

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