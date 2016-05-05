3ر6 مليار جنيه خسائر البورصة في 3 جلسات

منيت البورصة المصرية بخسائر بلغت نحو 3ر6 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري المقتصر على 3 جلسات بسبب عطلات عيد العمال وشم النسيم ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 407 مليارات جنيه مقابل 3ر413 مليار جنيه لدى الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 5ر1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 9ر2 في المائة ليسجل مستوى 7547 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 69ر1 في المائة ليبلغ مستوى 368 نقطة فيما انخفض مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 54ر1 في المائة ليبلغ مستوى 778 نقطة وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل تراجعا بنحو 48ر3 في المائة ليبلغ مستوى 7601 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 3 مليارات جنيه من خلال تداول 633 مليون ورقة منفذة على 67 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9ر3 مليارجنيه وكمية تداول بلغت 916 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 9 ملايين جنيه ومن خلال تداول 4ر7 مليون ورقة منفذة على 496ر1 ألف عملية.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 96ر67% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 04ر32%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 16ر76 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 23ر15% والعرب على 61ر8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 62ر66 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44ر118 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل شراء قدره 09ر401 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 65ر903 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 35ر63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65ر36% .

وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 13ر34 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات اوضح التقرير ان اجمالي قيم التداول بلغت851 مليون جنيه ،كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 823 ألف سند تقريبا.

أ ش أ