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مطار الأقصر يشهد وصول 320سائحا ألمانيا وينتظر 280 آخرين لزيارة آثار المحافظة

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مطار الأقصر يشهد وصول 320سائحا ألمانيا وينتظر 280 آخرين لزيارة آثار المحافظة مطار الأقصر يشهد وصول 320سائحا ألمانيا وينتظر 280 آخرين لزيارة آثار المحافظة
شهد مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، وصول 320 سائحا ألمانيا قادمين على متن رحلات شارتر مباشرة من مطارى ميونيخ ودوسلدروف، وذلك بغرض قضاء 4 أيام داخل المحافظة للاستمتاع بزيارة المناطق الأثرية بالبر الغربى والشرقى.

ومن جانبه، صرح بخيت خيرى مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الأقصر الدولى، أن رحلات (الشارتر المباشر للأقصر) والمقررة بالجدول الأسبوعى، وصلت من مطار (ميونخ) الدولى فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم تقل على متنها 170 سائحا ألمانيا، والرحلة الثانية وصلت بعدها بساعة قادمة من مطار (دو سلدروف الدولى) وتقل 150 سائحا ألمانيا.

وأضاف بخيت خيرى أنه من المقرر أن تصل رحلتين لمطار الأقصر الدولى من مطار "فرانكفورت وشونفيلد" بألمانيا تقلان 280 سائحا ألمانيا آخرين، لزيارة الأقصر برفقه باقى الرحلات التى وصلت للمحافظة.


>- وصول 160 سائحًا إنجليزيًا إلى مطار الأقصر الدولى
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