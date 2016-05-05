العثور على جثة محام توفى إثر أزمة قلبية داخل مكتبه بالمحلة

عثر أهالى منطقة منشية البكرى التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية على جثة محامى داخل مكتبه إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالى منطقة منشية البكرى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة محامى بالمنطقة يدعى "سيد بشير" وانتقلت قوة من شرطة النجدة والرائد محمد صقر رئيس مباحث ثان المحلة تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود.

وتبين وجود جثة المحامى على مكتبه ولا توجد بها أى إصابات وكشفت التحريات أن المحامى منفصل عن زوجته ويعيش بمفرده بالشقة وأصيب بأزمة قلبية حادة توفى على إثرها، وباستدعاء الطبيب المعالج أكد أن المحامى كان يعانى من مرض بالقلب، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وصرحت النيابة بدفن الجثة، وأخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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