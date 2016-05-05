حملة "صحتك أمانتك" تعقد ندوة للتوعية بصحة المرأة الإنجابية

صحة المرأة الإنجابية فى مصر ، من أهم القضايا التى يجب الاهتمام بها على جميع المستويات، وفى خطوة إيجابية تقيم حملة "صحتك أمانتك"، المنوطة بصحة المرأة وتدعيمها على المستوى الصحى والنفسى والإنجابى، وبرئاسة الدكتور عمرو عباسى استشارى أمراض النساء والتوليد والحقن المجهرى والمناظير بالمركز القومى للبحوث، ندوة صحية هامة بعنوان "صحتك أمانتك".

تهدف الندوة التى تقرر إقامتها يوم 18 مايو الجارى بنادى الروتارى، إلى تعزيز ثقافة المرأة المصرية الإنجابية، والحوامل بشكل خاص، وتدعيمهن نفسيا أثناء فترة الحمل وبعدها، ويحضر الندوة الدكتور عماد محمد استشارى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، والفنانة بشرى، والمذيعة رزان مغربى

وعن الحملة وأهدافها العامة وطبيعة الخدمات التى تقدمها للمرأة المصرية، قال الدكتور عمرو عباسى مؤسس الحملة ورئيسها، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأنه من المقرر أن تجوب الحملة أغلب محافظات مصر، بل وخارج مصر، فى خطوة لتعزيز ثقافتها الصحية والإنجابية والتغذوية، كذلك لتعريفها ببعض علامات الخطر التى قد تصيبها مبكرا هى أو أحد أفراد عائلتها، وخطورة الإصابة بالأنيميا أثناء الحمل، والكشف المبكر عن الأورام وصحة الجنين، كما تضم الحملة مجموعة كبيرة من أساتذة التغذية والنساء والتوليد، وكذلك التخصصات الفرعية الهامة من إعلاميين فى مجال الصحة والمرأة، والتى تصب جميعا فى خدمة صحة المرأة، لزيادة وعيها والحفاظ على صحتها.

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