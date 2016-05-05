مباشر – إنبي 0-1 الداخلية.. عمرو مرعي يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي والداخلية التي تقام على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة هي المرة الأولى التي يواجه فيها علاء عبد العال المدير الفني لإنبي فريقه السابق الداخلية بعد رحيله عنه قبل عدة أيام.

ويحتل إنبي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الداخلية ثامنا بـ38 نقطة.

انطلاق المباراة.

طرد أحمد شرويدة لاعب إنبي بعد حصوله على إنذارين.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 77 عمرو مرعي يسجل الهدف الأول للداخلية.

نهاية المباراة بفوز الداخلية بهدف دون رد.