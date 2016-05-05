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الظاهرة رونالدو: أرى الكثير مني في راشفورد

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الظاهرة رونالدو: أرى الكثير مني في راشفورد الظاهرة رونالدو: أرى الكثير مني في راشفورد

أشاد الظاهرة البرازيلية ومهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق رونالدو بماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد مؤكدا أنه يذكره بنفسه حينما كان يلعب قبل اعتزاله.

وحقق راشفورد انطلاقة رائعة مع مانشستر يونايتد بتسجيله لأربعة أهداف وصناعته لآخر في تسع مباريات شارك بها وهو مازال بعمر الـ18.

وتحدث رونالدو لصحيفة "صن" الإنجليزية قائلا:"هو لاعب جيد جدا ومازال صغيرا، أنا أرى جزءا مني فيه بالطبع".

وواصل"هو لاعب شجاع وسريع ويكون رائعا حينما تكون الكرة في حوذته".

وأكمل الظاهرة البرازيلية حديثه"أعتقد أن المهاجمين يجب أن يكون جائع لتسجيل الأهداف دائما وأنا أرى ذلك الأمر في راشفورد".

وأتم"هو ينتظره مستقبل باهر جدا".

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فيديو اليوم السابع