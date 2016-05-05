أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البيت الأبيض يندد بقصف مخيم للنازحين فى إدلب السورية

Google+ Print
البيت الأبيض يندد بقصف مخيم للنازحين فى إدلب السورية البيت الأبيض يندد بقصف مخيم للنازحين فى إدلب السورية
ندد البيت الأبيض اليوم الخميس، بضربة جوية أصابت مخيما للنازحين فى سوريا وقتلت ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست فى مؤتمر صحفى يومى: "لا يوجد أى عذر مقبول لتنفيذ ضربة جوية ضد مدنيين أبرياء فروا مرة بالفعل من منازلهم هربا من العنف."

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "هؤلاء الأفراد فى أسوأ وضع يمكن تصوره ولا مبرر للقيام بعمل عسكرى يستهدفهم."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365