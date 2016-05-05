البيت الأبيض يندد بقصف مخيم للنازحين فى إدلب السورية

ندد البيت الأبيض اليوم الخميس، بضربة جوية أصابت مخيما للنازحين فى سوريا وقتلت ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم نساء وأطفال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "هؤلاء الأفراد فى أسوأ وضع يمكن تصوره ولا مبرر للقيام بعمل عسكرى يستهدفهم."
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست فى مؤتمر صحفى يومى: "لا يوجد أى عذر مقبول لتنفيذ ضربة جوية ضد مدنيين أبرياء فروا مرة بالفعل من منازلهم هربا من العنف."
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "هؤلاء الأفراد فى أسوأ وضع يمكن تصوره ولا مبرر للقيام بعمل عسكرى يستهدفهم."
>