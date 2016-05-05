البيت الأبيض: لدينا مخاوف بشأن انتهاك الهدنة في حلب

أكد البيت الأبيض اليوم الخميس، أن هناك تقدمًا واضحًا في سوريا نحو تجديد الهدنة حول حلب ، معربًا عن مخاوف مستمرة بشأن بعض الانتهاكات في البلاد.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض “شهدنا انخفاضًا في تواتر وكثافة العنف في تلك المنطقة من البلاد، لكن ما زالت لدينا مخاوف بشأن بعض الانتهاكات المستمرة حتى في ذات المنطقة.”

وأشار جوش إلى أن هناك مناطق أخرى في البلاد لم تشهد التزامًا راسخًا بوقف القتال الذي وافق عليه النظام والمعارضة.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أمس في بيان لها عن توصل واشنطن وموسكو إلى تفاهمات على توسيع نطاق اتفاق وقف الأعمال القتالية ليشمل مدينة حلب والمناطق المجاورة لها.