عمرو طارق لـ في الجول: رفضت الاستمرار في أمريكا.. وقد أعود لمصر قريبا

أكد عمرو طارق مدافع كولومبوس الأمريكي المعار إليه من بيتيس الإسباني أنه رفض تجديد الإعارة مشيرا لإمكانية عودته لمصر بداية من الموسم المقبل.

طارق يربطه عقد مع ريال بيتيس حتى 2019 لكنه لم يشارك معه في أي مباراة لينضم إلى كولومبوس الأمريكي على سبيل الإعارة في فبراير الماضي لكنه لم يشارك سوى مرة وحيدة كبديل.

وقال طارق لـFilGoal.com "إعارتي لكولومبوس تنتهي في يونيو وهناك إمكانية لتجديدها حتى نهاية الموسم في أمريكا ديسمبر المقبل ودخلنا في محادثات منذ فترة للتجديد".

وأضاف "المدير الفني جلس معي وطلب مني تحديد موقفي سريعا لأنني لو وافقت سيتم التجديد أما في حالة الرفض سيبحثوا عن بديل لكنني رفضت التجديد".

وتابع "لدي عروض من أندية مصرية وأفكر فيها بجدية وأعتقد أنني سأعود لمصر قريبا".

وكان المدير الفني والرياضي في الآن ذاته للفريق الأمريكي كريج بيرهالتر المدير قد أكد في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه أنه أبلغ المدافع المصري بصعوبة حصوله على فرصة المشاركة أساسية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف"لذا قمت بإبلاغه بعدم نيتنا في تجديد الإعارة مبكرا حتى تتسنى له الفرصة البحث عن فريق آخر تسنح له فرصة المشاركة معه بشكل أكبر".

وأتم"نود أن نشكر عمرو على الوقت الذي قضاه معنا في كولومبس ونتمنى له الأفضل في مستقبله".

وعلم FilGoal.com أن هناك اهتمامات من قبل الأهلي والزمالك لضم مدافع الجونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.