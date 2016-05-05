استشهاد امرأة فلسطينية في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهدت سيدة فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بغزة مساء اليوم الخميس إن المواطنة زينة عيطة العمور في الخمسينات من العمر استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الفخاري شرق خان يونس .

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود جنوب قطاع غزة ، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات استهدفت أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، كما قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس غرب المدينة .

وقالت مصادر محلية ، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عاما بشظايا القذائف .

بدورها .. أطلقت فصائل المقاومة ثلاث قذائف هاون باتجاه قوة إسرائيلية قرب معبر صوفا العسكري شرق رفح ، كما قصفت تجمعات الآليات العسكرية والوحدات الهندسية القريبة من الشريط الحدودي بأكثر من 6 قذائف هاون .

أ ش أ